Gargano Style: il contest di cucina a San Nicandro Garganico

I professionisti della ristorazione si sfidano a San Nicandro Garganico per un’edizione speciale dell’evento enogastronomico “Gargano Style”. Appuntamento martedì 25 marzo 2021, con inizio alle ore 11. Un contest sulla cucina ideato dal presidente Matteo Melchionda, appassionato delle tradizioni locali, da tempo impegnato nella valorizzazione del Territorio e dei prodotti garganici.

All’evento sono stati invitati sette chef, rigorosamente selezionati dall’organizzazione, che andranno a proporre e rivalutare le ricette della tradizione utilizzando per ingredienti i prodotti tipici del territorio garganico come la salicornia, il cefalo, il caciocavallo, le verdure, il miele di fichi, i pomodori, i broccoli, le cozze, le olive, l’olio, il maialino podolico ecc.

Una giuria di “critici gastronomici” valuterà i piatti dal punto di vista gustativo, olfattivo, nutrizionale, estetico, tecnico e, considerando la tradizione e l’utilizzodi almeno due ingredienti garganici e assegnerà la medaglia d’oro al piatto che più rispetterà i criteri della competizione. Il giudizio sarà inappellabile.

Il concorso è realizzato in collaborazione con il gruppo Azione “Tavolo Enogastronomia-Eventi”, dell’Associazione Provinciale Cuochi Gargano e Capitanata e la rivista enogastronomica LIKE in veste di media partner. Considerata la critica situazione epidemiologica, il contest verrà svolto in forma prettamente privata, riservando l’ingresso solo agli addetti ai lavori e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid. L’organizzazione divulgherà esiti e ino su pagine social e media.

