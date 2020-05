Gargano solidale, coupon gratis per le aziende

Una mano alle aziende del Gargano per ripartire. È l’iniziativa lanciata dagli ideatori ViesteCoupon.it, servizio online che consente di usufruire di coupon e sconti esclusivi mentre promuove le aziende del territorio. “Il portale, ora sarà a disposizione di tutte le aziende che vorranno usufruirne in maniera del tutto gratuita”, spiegano gli ideatori. “Abbiamo deciso di fare la nostra parte, dopo l’inizio del periodo di emergenza in cui tuttora ci troviamo e dal quale ancora non sappiamo precisamente come e quando ne usciremo”. “Una web app intuitiva ed innovativa che porterà il vostro ‘cliente tipo’ dritto da voi senza pagare commissioni o costi aggiuntivi al portale. Un gesto che ci è parso necessario poiché l’incertezza del domani non incentiva certo ad aderire a nuove iniziative come la nostra in un periodo del genere. Ce ne rendiamo conto e non volevamo lasciare uno strumento che riteniamo oggi più di ieri ancora più efficace per i visitatori e per le aziende che vorranno essere presenti, inutilizzato a causa della situazione in cui ci ritroviamo a vivere. Sarebbe uno spreco e non ce lo possiamo permettere. Si stima che in Italia più di 6 milioni di persone facciano acquisti attraverso i codici sconto. La nostra idea è quella di dare la possibilità a tutti di attirare il proprio target di riferimento fidelizzando attraverso una modalità smart ed innovativa che lasci al potenziale cliente la scelta di organizzare la sua giornata di vacanza a seconda dei propri desideri con più leggerezza, risparmiando”.

