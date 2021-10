Garattoni suona la carica: “Siamo pronti per il derby”

Ritorna il derby ‘Bianco rosso nero. Il derby dell’Apulia’ esattamente come l’ultima fatica scritta dal giornalista e scrittore, Massimiliano Ancona. L’ultimo capitolo a maggio, ha avuto tinte biancorosse, ma nemmeno un anno fa il Bari targato Auteri andava a Foggia e cadeva rovinosamente,a questo giro i Satanelli probabilmente sono anche più forti dello scorso anno ed hanno più punti, ben 15 punti figli di quattro vittorie, tre pari e solo due sconfitte, con un bottino fuori casa nello specifico di una vittoria, due pari ed una sconfitta con un computo esattamente uguale per reti fati e subite (ben quattro), mentre in casa allo ‘Zac’ ben tre vittorie, un pari ed una sconfitta contro l’ottima Turris. L’ultima vittoria al San Nicola per i Satanelli in campionato risale al 19 gennaio 1997 quando ai biancorossi non bastò la rete di Di Vaio, perché il Foggia si impose grazie ad un’autorete di Zanchi e gol di Davide Di Michele ed in panchina per i rossoneri c’era Tarcisio Burgnich, campione d’Europa nel 68’ con la Nazionale italiana e scomparso a maggio scorso ad un mese proprio dalla fortunata e trionfante avventura degli azzurri di Roberto Mancini. Un Foggia che tra passato e presente, domenica in campionato si è aggiudicato il secondo derby stagionale battendo il Monopoli. Al termine della partita ai microfoni ufficiali ha preso parola il terzino Alessandro Garattoni che ha caricato l’ambiente e compagni in vista del derby: “In certi momenti della partita bisogna lanciare il pallone in tribuna per dimostrare che siamo in partita. In settimana lavoriamo molto sulla fase difensiva e il mister si arrabbia con gli attaccanti che non finalizzano. Arriveremo pronti al derby contro al Bari e cercheremo di fare bene. Il mister nota gli allenamenti e lavorare per cercare di conquistare il posto è normale per chi vuole giocare. Ho sentito che non ci saranno i tifosi a Bari e mi dispiace. Il derby non si può spiegare perché si presenta da solo come partita ed è importante come gara”. Sicuramente chi vincerà potrà avere ulteriore slancio, ma non sarà decisiva. Quasi sicuramente il tecnico boemo confermerà in blocco l’undici che ha battuto il Monopoli e chiederà un ulteriore sacrificio, vista l’alta posta in palio. Riportiamo infine un passaggio del boemo, ai microfoni ufficiali, riguardante il derby:“Vogliamo fare il meglio possibile come tutte le squadre questo significa che bisogna essere in alto classifica. Abbiamo l’occasione di fermare il Bari mercoledì ma loro sono in salute lo dimostrano i risultati che hanno ottenuto. Dobbiamo essere più convinti in quello che facciamo”. Quest’oggi ci sarà la conferenza stampa di mister Zeman alla vigilia del derby al San Nicola che si giocherà mercoledì sera alle 20.30 e sarà visibile per la tifoseria foggiana e chiunque si collegasse, anche su Raisport, anche se resterà un derby monco perché vietato ai residenti a Foggia e della provincia (Ph. Calcio Foggia).

M.I.



