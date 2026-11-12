Garattini compie 98 anni, la ricetta del professore per la longevità

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Compleanno in diretta tv per il professor Silvio Garattini, che compie 98 anni oggi 12 novembre. Il fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche ‘Mario Negri’ taglia il traguardo invidiabile collegandosi con La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno. Garattini, presenza abituale nella trasmissione pomeridiana, ribadisce qual è la ricetta per puntare ad una vita lunga e di qualità. “Non c’è mai un solo fattore”, ribadisce, in un quadro in cui l’alimentazione e le abitudini sane hanno ovviamente un ruolo centrale. “Faccio una buona colazione, a pranzo mangio molto poco e poi mangio qualcosa la sera. In termini quantitativi la mia dieta è modesta, attualmente peso 52 chili: mangio relativamente poco”, ha detto recentemente lo scienziato. Nessuna eccezione nemmeno nella giornata del compleanno: “A colazione ho bevuto un tè e mangiato 10 biscotti, molto semplici e sottili. Sono poche calorie”, specifica.

Quantità e qualità devono andare a braccetto. “Si può mangiare nel miglior modo possibile, ma chi mangia tanto ingrassa. Non ci sono magie: persone di 100 anni che mangiano quello che vogliono sono eccezioni. La maggior parte delle persone muore prima, quella non è la regola”, uno dei concetti espressi e ribaditi nel tempo. “Non ci sono elementi singoli che possono migliorare la durata della vita: dipende da molti fattori. Sono diversi i parametri che dobbiamo ricordare, servono tutti: altrimenti non riusciamo a migliorare. Abbiamo troppe dipendenze dal fumo, dall’alcol. In Italia non si può dire ma il vino è cancerogeno. C’è poi l’eccesso di consumo di salumi e affettati che costituiscono un fattore di rischio del gruppo 1 per quanto riguarda il cancro al colon”, ha sempre evidenziato il professor Garattini. La longevità non si costruisce solo a tavola. “Per allungare la vita in buone condizioni serve il movimento, serve il sonno che ‘pulisce’ il cervello ad una velocità doppia di notte. L’alimentazione deve essere varia ma ridotta, è uno dei fattori fondamentali. Poi c’è l’elemento della scolarità: dove c’è cultura, c’è l’interesse per la salute”.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026