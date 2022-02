Garanzia Giovani, tutti felici e contenti: arrivano i soldi

Buone notizie per i giovani che avevano aderito al bando “Garanzia Giovani” per i quali, finalmente, sembra proprio essere giunto il momento del saldo di quanto dovuto dalla Regione Puglia”. Tra le prime a dare la ‘lieta novella’ la consigliera regionale Pd, Lucia Parchitelli. “Tanti ragazzi pugliesi, 8mila circa, che hanno preso parte al progetto ‘Garanzia Giovani’, ma che diversamente da altri partecipanti non hanno ancora ricevuto il saldo per il lavoro prestato, nel giro di pochi giorni riceveranno il pagamento direttamente dall’Inps. Accogliamo con grande piacere l’annuncio dell’assessore al Lavoro Sebastiano Leo e della direttrice del Dipartimento Lavoro Silvia Pellegrini alla VI Commissione consiliare, convocata proprio per discutere di questa tematica che vede coinvolti tanti giovani pugliesi”. Ma allo stesso tempo, però, secondo la Parchitelli è necessario ascoltare il grido d’allarme dell’Assessore e del Dipartimento sulle gravi carenze di organico che determinano la difficoltà di portare avanti progetti così complessi. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, in quanto tutto ciò consente agli uffici e burocrati di prendere atto e di fare un ulteriore plauso nei confronti ragazzi che hanno atteso davvero tanto, prima di poter beneficiare dei frutti del lavoro svolto con tanta abnegazione. Durante la seduta di Commissione, la consigliera pugliese piddina ha voluto portare all’attenzione della dottoressa Pellegrini anche le difficoltà di alcuni soggetti attuatori ancora in attesa di pagamento. Anche il consigliere regionale Donato Metallo presidente della VI Commissione consiliare (Lavoro e Formazione Professionale) ha avvertito il bisogno di tirare un bel sospiro di sollievo. “I giovani pugliesi che aspettano la liquidazione di Garanzia Giovani, la riceveranno entro pochi giorni! È la notizia ricevuta in Commissione, convocata in audizione sul tema da me e i colleghi Ciliento, Paolicelli e Gabellone. L’assessore Sebastiano Leo e la direttrice del dipartimento Silvia Pellegrini hanno comunicato che, finalmente, ANPAL e Ministero hanno sbloccato le autorizzazioni ora INPS procederà a liquidare le indennità anche a chi aspetta da tempo. Un problema enorme, complesso, che sussiste su tutto il territorio pugliese come dimostra anche la varietà territoriale dei consiglieri che hanno posto con forza la questione. Insomma, una buona notizia che riguarda il lavoro e la formazione di tante ragazze e tanti ragazzi pugliesi. Pian piano tanti giovani che hanno chiamato, scritto, sono anche andati su tutte le furie per ritardi e sviste, potranno anche loro ingraziare l’assessorato e gli uffici che hanno lavorato senza sosta per giungere a una risposta giusta e necessaria. Ma proprio non si potevano evitare ritardi e disguidi?

Antonio De Luigi

