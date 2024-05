Gara tra FabLab Sociali che contrastano la povertà educativa

Oggi a San Giovanni Rotondo si svolgerà la seconda competizione regionale della “Rob.In. Cup”, la manifestazione che vede confrontarsi sui temi della robotica e del digitale gli studenti dei tre FabLab di Cerignola, gestito da Escoop, di San Giovanni Rotondo, gestito da Cantieri di Innovazione Sociale e di Taranto, gestito da Europa Solidale. All’iniziativa, organizzata dal FAB LAB Sociale di San Giovanni Rotondo presso l’I.C. “Dante-Galiani”, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, parteciperanno, oltre agli studenti della medesima scuola, anche quelli provenienti dall’I.C. Don Bosco-Battisti e dall’I.I.S. A. Righi di Cerignola, con i quali si confronteranno sui progetti messi a punto nel corso dei laboratori digitali sviluppati durante l’anno scolastico.

I FabLab Sociali – attivati grazie al progetto “Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso da Escoop cooperativa sociale – sono un punto di riferimento per le attività extracurriculari delle scuole, votati a creare le condizioni per il recupero dei ragazzi a rischio/in dispersione scolastica attraverso percorsi di presa in carico finalizzati al ri-accompagnamento all’inserimento al percorso scolastico: sviluppano esperienze di vita che valorizzano i talenti e la creazione dello spirito di gruppo, valorizzando gli studenti innanzitutto in quanto persone, quindi oltre l’espressione scolastica e valutativa delle proprie capacità. «Al di là degli aspetti competitivi della “Rob.in Cup”, l’iniziativa è funzionale a lavorare sul coinvolgimento delle famiglie, sulla partecipazione e responsabilizzazione dei minori e in definitiva sulla ri-generazione di capacità in ambito relazionale, utili a stringere alleanze Scuola-Famiglie-Terzo settore, a mediare i conflitti e gestire i casi di minori più complessi» evidenzia Marco Sbarra, direttore di Escoop.

Dopo quello di Taranto e di San Giovanni Rotondo, la competizione regionale nelle prossime settimane farà tappa anche a Cerignola. I vincitori parteciperanno alla finale che si terrà, nella prima settimana di luglio, presso la sede di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – in provincia di Roma. La rete di “Rob.in” sostenuta da Con i Bambini è composta da Escoop – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce (ente capofila del progetto); Comune di Cerignola, Associazione Europea Solidale Onlus; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc. Coop; Naps Lab srls.



Pubblicato il 31 Maggio 2024