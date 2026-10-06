Gara del verde annullata, Foggia attende ancora “la svolta” sul servizio

La gara d’appalto per il verde pubblico a Foggia, del valore di oltre 4 milioni di euro, che prevedeva la divisione della città in lotti e contratto prorogabile per altri due anni, dopo il primo biennio, è stata annullata dal Tar Puglia e dovrà essere riscritta. La gara era stata bandita a marzo scorso, già sospesa a maggio, in questi giorni è arrivato l’annullamento. Il bando, nelle sue fasi procedurali, è stato gestito dalla Provincia di Foggia per conto del Comune attraverso la Stazione Unica Appaltante. Il servizio continua quindi con una proroga ulteriore, e se il piano industriale dei rifiuti si poteva, come in effetti è, far risalire ai commissari, qui il lavoro verso il futuro è stato frutto del lavoro di Comune e Provincia, Tar permettendo, appunto.

Ci vorrà ulteriore tempo per l’agognata “svolta”. Quando in primavera ci fu il primo stop alla procedura, la vicesindaca e assessora Luicia Aprile disse al Quotidiano di Foggia che si trattava di un “intoppo”, non certo di “una resa”: “Foggia può e deve svoltare. Questo lo confermo. Siamo certi che non appena si smarcherà la questione, il nuovo bando restituirà efficienza e decoro al verde urbano di Foggia. Rappresenterà un salto di qualità rispetto al passato con frequenze definite, criteri agronomici, penali reali. Non sarà il solito appalto indefinito e che risponde a criteri forfettari.

È un obiettivo su cui non arretriamo”. Il bando era nato fra mille contrasti, con gli ambientalisti che avrebbero voluto più partecipazione e il Comune che avanzava, spedito, per risolvere una situazione difficile, visibilmente sbilanciata a favore di alcune aree verdi rispetto ad altre. Si è atteso con ansia che scadesse il piano del verde varato in epoca commissariale. Oggi siamo ancora allo stesso punto, praticamente. “Non entro nelle questioni tecniche del bando- dice Vincenzo Rizzi, ambientalista, iscritto a Europa Verde-.

Un errore può capitare, non sto qui a fare l’inquisitore, ma sempre che lo si ammetta. In ogni caso è il Comune che ci ha messo i contenuti nel bando e ha l’obbligo di gestirlo. Il problema è che qui si tratta di una serie di errori, siamo in totale continuità amministrativa con il passato, nulla è cambiato. Ad oggi non abbiamo nemmeno la consulta del verde. Bisognerebbe ammettere di aver sbagliato e aprire un dialogo con la città che continua a non pianificare, a cementificare, a costruire case a fronte del nostro inverno demografico”.

“La sentenza con cui il Tar Puglia annulla la gara per la manutenzione del verde orizzontale e verticale è una sconfitta politica per il campo largo, prima ancora che amministrativa”, dichiara Fratelli d’Italia. Chiede le dimissioni della vicesindaca e assessore all’ambiente Lucia Aprile: “Così attiva sui social quando si tratta di bacchettare i cittadini alle prese con i cassonetti intelligenti, tra aperture che non funzionano, griglie strette e informazione carente, quanto assente nel garantire efficienza del servizio soprattutto sulla manutenzione del verde pubblico. Basta fare un giro per la città per vedere erbacce dappertutto, impianti di irrigazione che non funzionano e un servizio che non riesce a coprire adeguatamente tutte le zone”.

E aggiunge: “Un pasticcio che suggella l’incapacità amministrativa della sinistra, incapace perfino dell’elementare controllo sugli atti”. Forza Italia annuncia, con il consigliere Pasquale Rignanese, che il partito, nei prossimi giorni, “promuoverà iniziative concrete per sensibilizzare l’opinione pubblica e pretendere il rispetto che la città merita”. A proposito del bando, aggiunge: “Quattro lotti cancellati e due anni di tempo completamente buttati al vento. Il risultato di questa approssimazione? Parchi, aiuole e alberi rischiano di rimanere a lungo senza gestione”. Chiede risposte immediate e quali saranno i “tempi reali” per la nuova gara.

Paola Lucino



Pubblicato il 6 Ottobre 2026