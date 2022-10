Gallo: “Tengo tutti i miei giocatori in considerazione, proviamoci”

Questo pomeriggio andrà in scena allo “Zaccheria” la decima giornata del campionato di Lega Pro del girone C. Opposto al Foggia ci sarà la squadra federiciana allenata da mister Cudini e galvanizzata dalla vittoria contro il Messina con un rotondo 3 a 0. Il Foggia dal canto suo invece ha strappato un punto in inferiorità numerica contro la Juve Stabia ma che per lunghi tratti la ha anche dominata. Mister Gallo in conferenza stampa ieri ha detto la sua come riportato dal sito ufficiale: “Abbiamo una gara molto difficile ed insidiosa. Noi dobbiamo stare concentrati e con piedi per terra. Dobbiamo pensare esclusivamente alla gara. Tengo in considerazione tutti i giocatori. Tonin è un giocatore che mi piace ed è pronto anche dall’inizio. Ogunseye ha fatto bene ma vedremo in funzione dell’avversario. Devo fare i complimenti anche a Peralta. Di Pasquale ha più frequenza di tutti e ricopre più ruoli”. Su cosa servirà: “La testa in primis. Sono arrivati due risultati importanti e vogliamo dare seguito. I ragazzi li ho visti più liberi mentalmente e con meno timore. La lucidità viene dalla condizione fisica e da tanti elementi che si collegano tra loro”. Sciacca non è stato bene ma è recuperabile mentre Papazov non ci sarà per problema alla caviglia e lo squalificato Vuthaj. Ho lavorato da subito per alzare l’autostima perché le partite si possono sempre riprendere e vincerle”. Sulla Fidelis Andria: “”Conosco mister Cudini. L’Andria è una squadra da prendere con le pinze. E’ uno scontro diretto. Il 3-5-2 di base deve avere due attaccanti abili ad attaccare la profondità”. Parole di stima anche su Schenetti. Trasferta autorizzata soltanto a 150 tifosi andriesi, da capire se verranno i gruppi organizzati dell’Andria o sciopereranno perché in protesta contro la società. Ad arbitrare la gara odierna che si giocherà alle 14.30 allo Zaccheria sarà il sig. Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. La probabile formazione del Foggia con il 3-5-2: Nobile; Malomo, Sciacca, Di Pasquale; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Ogunseye, D’Ursi. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

