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Gallipoli, 17enne colpito con tirapugni in testa davanti a discoteca

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(Adnkronos) – Ci sarebbero motivi banali alla base dell'aggressione ai danni di un ragazzo di 17 anni, di Potenza, che si trova nel Salento per turismo, aggredito e picchiato questa notte davanti a una discoteca di Gallipoli, in provincia di Lecce, e ricoverato in codice rosso all'ospedale 'Vito Fazzi'. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di stabilire il numero degli aggressori e risalire alla loro identità. Il ragazzo non è in pericolo di vita. Gli aggressori avrebbero usato un tirapugni colpendolo alla testa. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

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