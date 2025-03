Gallarate, salta la sua lezione di educazione sessuale. Pornoattore Max Felicitas si incatena

(Adnkronos) – Manifestazione di protesta oggi, lunedì 3 marzo, a Gallarate nel Varesotto. Il pornoattore Max Felicitas si è presentato poco prima dell'orario di ingresso delle lezioni davanti all'istituto Andrea Ponti con un nastro adesivo sulla bocca e una catena intorno al collo e sui polsi. Indosso un piumino bianco sul quale, scritta a pennarello, appariva più volte la parola 'libertà'. La decisione è nata dopo che la lezione di educazione sessuale che l'attore avrebbe dovuto tenere nell'istituto è stata sospesa. Felicitas ha pubblicato le immagini del blitz sul suo profilo social: "Contro qualsiasi forma di discriminazione – ha scritto nel post -. Voglio lottare ogni giorno contro chi giudica, contro chi limita la libertà altrui, contro a qualsiasi tipo di pregiudizio". E ha concluso ringraziando "tutti i ragazzi per sostenermi". Fonti vicine all'Ufficio scolastico regionale della Lombardia spiegano che la decisione è stata presa per alcuni contenuti presenti sui social del pornoattore come foto e filmati di giovani donne svestite, linguaggio allusivo, reel sui social che ritraggono 'donne delle pulizie' in reggiseno e pantaloni, oltre a brevi filmati insieme a persone affette da nanismo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025