“I sistemi che richiedono maggiore energia sono i sistemi informatici: i server, i server per l’intelligenza artificiale, i server HPC (High Performance Computing). Schneider Electric è un partner tecnologico che, all’interno di un data center, ha l’obiettivo di efficientare al massimo sia l’energia in ingresso ai server, sia l’energia termica rilasciata dai server verso l’esterno del data center. Efficientiamo al massimo le soluzioni sia dal punto di vista della distribuzione elettrica, sia dal punto di vista del condizionamento.” Lo ha dichiarato Massimo Galbiati, Tech & Presales Manager Secure Power di Schneider Electric Italia, in occasione dell’incontro che a Padova ha riunito stampa da tutta Europa, organizzato dall’azienda presso il polo industriale di Conselve (Pd).



Pubblicato il 27 Novembre 2026