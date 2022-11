Gal Daunia Rurale 2020, concessi altri 640mila euro ai Comuni dell’Alto Tavoliere

Sono pari a 640 mila euro le nuove risorse che il Gal Daunia Rurale 2020, a chiusura degli ultimi bandi, ha concesso ai Comuni dell’Alto Tavoliere per sostenere la realizzazione di progetti riguardanti la rifunzionalizzazione di spazi urbani per attività socio-culturali e la valorizzazione turistico – culturale e gastronomica del territorio.

Nello specifico sono stati finanziati al Comune di Torremaggiore un progetto per la creazione di uno spazio sportivo polifunzionale per giovani dedicato al basket; al Comune di Apricena la realizzazione di un’area skateboard e a San Paolo Civitate la rifunzionalizzazione dell’ex mercato coperto che diventerà uno spazio socio-culturale.

Finanziati inoltre due progetti collettivi candidati in associazione da tutti i Comuni dell’Alto Tavoliere, con capofila il Comune di San Severo. Il primo riguarda il sostegno alla realizzazione dello studio di fattibilità per la valorizzazione del percorso tratturale “L’Aquila – Foggia”, propedeutico alla candidatura di un progetto pilota per la fruibilità e l’infrastrutturazione di piccola scala. Il secondo, riguarda una manifestazione itinerante nei sette Comuni del GAL per la promozione e valorizzazione elaio-eno-gastronomica e culturale dell’Alto Tavoliere.

