GAC porta in Italia AION UT e AION V

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GAC amplia la propria offerta sul mercato italiano con AION UT e AION V, due modelli elettrici destinati rispettivamente al segmento delle compatte e dei SUV. Il gruppo automobilistico cinese, con sede a Guangzhou, punta su abitabilità, connettività e batterie al litio-ferro-fosfato, con prezzi chiavi in mano a partire da 25.750 euro per la UT e da 33.880 euro per la V. La distribuzione in Italia è affidata ad ATFlow, società interamente controllata dal Gruppo Autotorino. La propulsione della UT è affidata a un motore da 150 kW, pari a 204 CV, con 210 Nm di coppia e trazione anteriore. La UT accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 160 km/h. La batteria LFP da 60 kWh netti consente un’autonomia dichiarata fino a 430 km nel ciclo combinato WLTP. La gamma UT comprende gli allestimenti Premium, da 25.750 euro, e Luxury, da 26.750 euro, entrambi con la stessa motorizzazione e batteria. La AION V si rivolge invece a chi cerca un SUV elettrico per l’utilizzo quotidiano e i viaggi. Questo modello adotta un motore da 150 kW, pari a 204 CV, abbinato in questo caso a una batteria LFP da 75,26 kWh. L’autonomia dichiarata raggiunge i 510 km nel ciclo WLTP combinato. La ricarica in corrente continua arriva fino a 180 kW. La AION V è proposta negli allestimenti Premium, da 33.880 euro, e Luxury, da 34.880 euro. Già la Premium comprende tetto panoramico, portellone elettrico, sedili anteriori riscaldati e ventilati e sedili posteriori riscaldati. La Luxury aggiunge invece il massaggio a otto punti per i sedili anteriori eGAC AION UT debutta in Italia un tavolino pieghevole per la seconda fila. Su entrambi i modelli la plancia integra un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e uno schermo centrale da 14,6 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto wireless e navigazione online.

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Pubblicato il 8 Ottobre 2026