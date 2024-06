G7, tortelli e filetti di dentice: il menù della cena dei leader

(Adnkronos) – Un menù a base di pesce con richiami alla tradizione pugliese per il pranzo offerto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Castello Svevo di Brindisi ai capi di stato e di governo e alle personalità riunite per il G7. Si comincia con fagottini di scorfano ai pomodori secchi ed erbe aromatiche su dadolata di Barattieri e pomodori fiaschetto di Torre Guaceto. Quindi tortelli di gallinella con julienne di pesce serra affumicato, filetti di dentice alle mandorle di Toritto e salsa di topinanbur. Per finire crema di burrata con crumble di taralli dolci e ciliegie ferrovia. Il tutto annaffiato da Franciacorta ‘Annamaria Clement – Ca’ del bosco ‘15; Fiano – Tenuta Bocca di Lupo Furia di Calafuria – Masseria Maine Moscato di Trani ‘Estasi’ – Franco di Filippo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Giugno 2024