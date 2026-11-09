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G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina – Videonews

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Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Parigi per partecipare alla seconda riunione ministeriale Esteri del G7 sotto la presidenza francese. Al centro della ministeriale le principali crisi internazionali, con un focus particolare sull’Ucraina, sul Medio Oriente e sulle tensioni con l’Iran, oltre alla sicurezza marittima, alla guerra ibrida e alle nuove minacce alla stabilità internazionale. L’Italia avrà il compito di introdurre due segmenti dei lavori, dedicati al Sudan e allo Stretto di Hormuz. Su richiesta di Tajani, il G7 di Parigi metterà al centro del dibattito il tema dell’escalation di gravi episodi di guerra ibrida che in questi giorni hanno preso di mira l’Europa. (dall’inviato Piero Spinucci)


Pubblicato il 9 Novembre 2026

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