G7 Hiroshima, il messaggio di Giorgia Meloni al Memoriale

(Adnkronos) – "Oggi chiniamo il capo e ci fermiamo in preghiera. Oggi non dimentichiamo che l'oscurità non ha l'ultima parola. Oggi ricordiamo il passato per scrivere, insieme, un futuro di speranza". Questo il messaggio che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lasciato sul Libro d'onore del Museo della Pace di Hiroshima, dove è in corso il G7. Il messaggio di ciascun leader presente al summit in Giappone sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2023