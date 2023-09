G20, Giorgia Meloni: “Su Ucraina dichiarazione di compromesso ma risultato importante”

(Adnkronos) – "Abbiamo puntato ad avere una dichiarazione finale che avesse riferimento specifico all'Ucraina", un testo "che certo è di compromesso ma molto importante, frutto di un lavoro lungo e difficile". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del G20 in India. "Dobbiamo fare i complimenti a Modi, siamo convinti che il G20 sia strategico", che si tratti di un evento che "consente di dialogare efficacemente con i Paesi emergenti, le nazioni presenti rappresentano i due terzi della popolazione mondiale, il successo della presidenza indiana è strategico, anche rispetto al contesto internazionale", ha sottolineato Meloni parlando di "una edizione non facile". Nella dichiarazione finale del G20 "oltre al tema dell'aggressione russa all'Ucraina ci sono molti temi che interessano l'Italia, sulle questioni migratori per esempio" dove si sottolinea la necessità di "combattere i flussi illegali e favorire l'emigrazione quella legale", ha quindi affermato. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Settembre 2023