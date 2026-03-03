Attualità

Futuro nazionale, Vannacci smentisce Corona: “Mai chiamato per coinvolgerlo nel partito”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Fabrizio Corona nell'ultima puntata di 'Falsissimo' ha annunciato la creazione di un suo partito, sostenendo di essere stato contattato da Roberto Vannacci e di aver però rifiutato la proposta. Una versione che l'europarlamentare e leader di Futuro Nazionale smentisce seccamente. Contattato dall'Adnkronos, Vannacci nega che ci sia mai stata una telefonata recente con l'ex re dei paparazzi: "No, mai avvenuta una cosa del genere. Almeno non so se si è sbagliato, magari voleva dire qualcun altro, ma io sicuramente in questi giorni non ho chiamato nessuno". Il generale precisa anche che non ci sarebbero stati tentativi di coinvolgimento: "Non ci siamo sentiti con Fabrizio Corona in questo periodo. L'unico momento in cui ci siamo sentiti con Corona è stato quando è stato fatto un podcast con il suo gruppo che è stato pubblicato, ma parliamo di più di un anno fa".  
Un chiarimento temporale che, nelle parole di Vannacci, esclude qualsiasi collegamento con la nascita del suo movimento politico: "Non esisteva alcun partito, né esisteva neanche un'idea di partito, quindi escludo che la conversazione possa risalire a un anno fa. Non so se Fabrizio Corona si sia confuso con qualcun altro". Nel corso della puntata, Corona ha inoltre sostenuto che, secondo i sondaggi, un suo eventuale partito prenderebbe più voti di Futuro Nazionale e dello stesso Vannacci. Un'affermazione alla quale l'europarlamentare ex Lega replica così: "Ma io gli auguro grande fortuna. Se fosse così, sono contento…". 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Innovazione, Edge Cloud Computing: al via sperimentazioni per migliorare servizi digitali

50 minuti fa

Turismo, FH55 Hotels tra le 1.000 aziende europee a più alta crescita secondo il Financial Times

55 minuti fa

Mense scolastiche, roadmap antispreco tra digitale e nuovi criteri negli appalti

1 ora fa

Trump e il collo arrossato, la spiegazione della Casa Bianca: “Colpa di una crema”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio