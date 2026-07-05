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Futuro nazionale, Gianni Alemanno in diretta domani alle 11 all’Adnkronos

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(Adnkronos) –
Gianni Alemanno, fondatore del movimento "Indipendenza" confluito in Futuro nazionale, domani, 6 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. Ad intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Luglio 2026

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