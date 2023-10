Fusa da record, la gatta Bella conquista il Guinness

(Adnkronos) – La gatta Bella ha vinto il Guinness dei Primati per le fusa più forti del mondo. Se l'è aggiudicato mentre era comodamente stesa sul suo cuscino preferito, emettendo un suono, riporta la Bbc, di "54,6 decibel molto simile a quello di un bollitore sul fuoco". A registrare la sua impresa un giudice del Guinness assistito da un ingegnere del suono che è riuscito a isolare le fusa della micia di 14 anni dagli altri suoni. "Siamo orgogliosissimi del risultato di Bella. Ci siamo accorti delle sue fusa fuori dal normale da subito, pensate che di solito dobbiamo alzare il volume della televisione per riuscire a seguire i programmi se Bella è nei paraggi" ha detto la sua proprietaria, la signora Spink di Huntingdon nel Cambridgeshire, con la vincitrice in braccio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Ottobre 2023