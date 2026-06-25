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Furto in appartamento a Roma, nel bottino da 200mila euro carte Pokemon e One Piece

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(Adnkronos) – Un bottino da 200mila euro tra preziosi e carte da collezione Pokemon e One Piece. E' quello portato via dai ladri che martedì scorso hanno fatto irruzione in un appartamento in via La Spezia, nel quartiere San Giovanni, a Roma, armati di fiamma ossidrica. Con quella, indisturbati in pieno giorno, hanno aperto la cassaforte fuggendo prima del rientro in casa del proprietario, lo stesso a chiamare poi i poliziotti intervenuti sul posto per i rilievi. (di Silvia Mancinelli) 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Giugno 2026

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