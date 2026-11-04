Furti nelle scuole di Foggia, più controlli e segnalazioni condivise

Il Prefetto di Foggia, dott. Antonio Giannelli, ha incontrato il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e alcuni Dirigenti degli istituti comprensivi del Comune di Foggia per approfondire il tema del contrasto dei fenomeni di illegalità registratisi in tali scuole, con particolare riferimento ai reati predatori. Nel corso del confronto il Prefetto ha evidenziato l’importanza dell’attività di prevenzione, rilevando che un approccio efficace in tale ambito si struttura attraverso attività di presidio del territorio da parte delle Forze di Polizia e attività di definizione di metodi condivisi per la gestione delle segnalazioni e iniziative di autotutela da parte degli stessi istituti scolastici. Per quanto attiene al primo profilo – presidio del territorio – è stata evidenziata la già intervenuta intensificazione di servizi di controllo presso gli istituti scolastici all’esito di una preliminare analisi di contesto da parte delle Forze dell’Ordine. Con riferimento all’attività di prevenzione strutturale e gestione delle segnalazioni, invece, il Prefetto ha chiesto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di svolgere, anche nel solco della direttiva congiunta del Ministro dell’Interno e Ministro dell’Istruzione e del Merito, funzione di raccordo tra i vari istituti scolastici, per delineare un patrimonio informativo unico che possa favorire interventi per la prevenzione delle manifestazioni di illegalità diffusa nelle diverse scuole del territorio. Le situazioni che dovessero presentare profili di maggiore criticità saranno oggetto di apposito approfondimento con i soggetti pubblici a vario titolo interessati per la valutazione delle opportune iniziative, privilegiando in ogni caso un approccio prudente ed equilibrato, calibrato alle effettive situazioni.



Pubblicato il 4 Novembre 2026