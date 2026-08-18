Furti in appartamento e negozio, due arresti a San Nicandro Garganico

I carabinieri della stazione di San Nicandro Garganico hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Foggia su richiesta della Procura, nei confronti di un 34enne e di un 29enne, accusati di due furti aggravati. Il primo episodio risale alla notte del 6 aprile scorso quando all’interno di un’abitazione, in quel momento disabitata, nella zona del centro storico, sono stati portati via elettrodomestici e oggetti per la casa del valore di circa 1.500 euro. Il secondo colpo, invece, è stato un segno la notte del 7 aprile scorso in un esercizio commerciale in via Adriatico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati, dopo aver forzato la saracinesca del negozio, avrebbero portato via circa 300 euro custoditi nella cassa. L’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della zona ha consentito di risalire all’identità dei responsabili. I due giovani dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e uno solo di loro, detenuto ai domiciliari al momento dei fatti, anche di evasione.



Pubblicato il 18 Agosto 2026