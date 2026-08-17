Furti aggravati in concorso, in carcere due uomini di San Nicandro Garganico

Due uomini di San Nicandro Garganico di 34 e 29 anni sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della procura con l’accusa di furto aggravato. Due gli episodi a loro attribuiti. Ad incastrali le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in prossimità dei luoghi colpiti. L’indagine è stata avviata a seguito delle denunce sporte dalle parti offese. Il primo episodio riguarda il furto commesso, nella nottata del 6 aprile, all’interno di un’abitazione privata, in quel momento disabitata, nella zona del centro storico del comune garganico, dalla quale sarebbero stati asportati elettrodomestici ed oggetti per la casa del valore di circa 1.500 euro. Il secondo episodio riguarda invece un furto compiuto nelle ore notturne del giorno seguente, 7 aprile scorso, ai danni di un esercizio commerciale in via Adriatico. Secondo quanto ricostruito gli indagati, dopo aver forzato la saracinesca, si sarebbero introdotti nei locali del negozio ed avrebbero asportato una somma di denaro, custodita nella cassa, pari a circa 300 euro. I due giovani dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e uno solo di loro, detenuto agli arresti domiciliari al momento dei fatti, anche del reato di evasione.



Pubblicato il 17 Agosto 2026