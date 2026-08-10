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Furlani, nuovo infortunio agli Europei: l’azzurro lascia lo stadio in sedia a rotelle

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(Adnkronos) – Nemmeno il tempo di iniziare, che finisce malissimo l'Europeo di Mattia Furlani. Il fuoriclasse azzurro del salto in lungo ha rimediato un nuovo infortunio al primo salto di qualificazione, durante la prima giornata di gare a Birmingham oggi, lunedì 10 agosto. Subito una smorfia di dolore per Mattia, che intuisce la gravità della situazione dopo lo stacco.  
Per il campione del mondo in carica, tra i favoriti per l'oro nella rassegna continentale, si tratta di una ricaduta dell'infortunio al bicipite femorale che a maggio lo aveva costretto allo stop in Cina, nella gara di Diamond League a Xiamen. L'azzurro ha lasciato l'Alexander Stadium di Birmingham in sedia a rotelle. Tanta preoccupazione negli occhi di Mattia, accompagnato comunque dagli applausi del pubblico. Nelle qualificazioni, intanto, Francesco Inzoli ha staccato il pass per la finale di domani con la miglior misura.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2026

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