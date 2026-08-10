Attualità

Furlani: “La mia stagione finisce qui, sto vivendo un periodo di mancanza di fiducia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Sono passati ormai due mesi e mezzo da quell'infortunio in Cina. Due mesi in cui l'obiettivo era in primis recuperare al meglio per cercare di ritornare in pedana sano, ancor prima che performante. Mesi in cui si è lavorato molto sia in campo che con lo staff medico. Se non avessi avuto l'estrema certezza — e il test di Montecarlo ne è stato una prova — non sarei mai entrato in pedana correndo il rischio consapevole di una probabile ricaduta". Così su Instagram Mattia Furlani a poche ore dall'infortunio, nelle qualificazioni del lungo agli Europei di Birmingham, al bicipite femorale della coscia destra, lo stesso muscolo lesionato a Xiamen nel meeting della Diamond League a fine maggio. "Oggi mi sentivo bene, entravo forte ed evidentemente il mio corpo, a certe intensità, non era ancora pronto a ritornare alle velocità a cui ero abituato, subendo una ricaduta -spiega il 21enne atleta delle Fiamme Oro, campione del mondo in carica-. In questi mesi ho passato probabilmente i momenti peggiori fino ad adesso: sto vivendo una mancanza di fiducia verso me stesso e i miei mezzi che ultimamente non fanno che ampliarsi, vedendo la strada un po' sfocata. La mia stagione finisce qui".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Cimici dei letti ad alta quota e zecche alle porte delle città, si allargano le rotte dei parassiti

5 ore fa

Caldo record, lo psicologo: “Stress fisico e mentale da afa persistente, 4 consigli contro l’irritabilità”

5 ore fa

Iran-Usa, Trump: “Controlliamo Hormuz al 100%. Risarcimento a Teheran? Dovrei chiederlo io”

5 ore fa

Trump cambia le ‘regole’ per i vaccini dei bambini: “Ora tassi elevati di autismo”

6 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio