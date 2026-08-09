Furgone con braccianti a bordo si ribalta nel Foggiano, un morto e 8 feriti

(Adnkronos) –

Un morto e otto persone ferite. E’ il bilancio di in un grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi nelle campagne nel Foggiano. Il furgone su cui viaggiavano gli otto passeggeri è uscito fuori strada e si è ribaltato. A quanto si apprende il mezzo trasportava dei braccianti, tutti marocchini, di ritorno dal lavoro nei campi in Molise. E’ accaduto in località ‘Montesecco’, nei pressi di Serracapriola su una provinciale che collega il Molise a San Paolo Civitate e Torremaggiore in provincia di Foggia. Il ferito più grave, come riferisce all’Adnkronos il sindaco di Serracapriola Michele Leombruno, “è stato trasportato in ospedale in eliambulanza mentre altri tre passeggeri, anche loro in condizioni critiche, sono stati portati al pronto soccorso con altri mezzi. In tutto sono otto i feriti. L’incidente è avvenuto lungo un tratto in rettilineo della provinciale che passa proprio sotto l’abitato di Serracapriola e che in genere non è molto trafficata.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Agosto 2026