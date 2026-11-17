(Adnkronos) – Le micro-aggressioni e le discriminazioni fanno parte della vita di tutti i giorni, attraverso dinamiche che possono manifestarsi come parole, battute o comportamenti, a volte apparentemente innocui, che hanno invece impatti significativi su chi le subisce, e anche su chi vi assiste. Riconoscere una discriminazione, infatti, non significa necessariamente sapere come reagire. Tra il percepire che qualcosa non va e il trovare il modo di intervenire si apre spesso uno spazio fatto di dubbi, esitazioni e timore di esporsi. È questo il quadro che emerge dalla ricerca Nespresso-Swg , che indaga il tema delle discriminazioni: oltre a confermare come esse si verifichino quotidianamente, l’indagine vuole soffermarsi su come le persone le riconoscono, vivono e affrontano. Quanto gli episodi di discriminazione e micro-aggressione siano parte della vita di tutti i giorni lo confermano le esperienze degli intervistati: il 39% dichiara di sentire spesso battute o commenti potenzialmente discriminatori, mentre il 43% afferma di aver subito osservato episodi di discriminazione negli ultimi dodici mesi. Eppure, anche quando ci si trova di fronte a una situazione potenzialmente discriminatoria, riconoscerne subito la natura non è scontato: il 31% degli intervistati ha capito subito che qualcosa non andava; il 22% ha colto quasi subito la problematicità, pur con qualche dubbio, mentre per il 18% la consapevolezza è arrivata soltanto in un secondo momento. A raccontare la complessità del tema sono anche le emozioni che suscitano questi episodi: disagio (38%), empatia (36%), rabbia (33%) e imbarazzo (30%), a testimonianza della pluralità di sensazioni che possono accompagnare l’esperienza diretta o l’osservazione di una micro-aggressione o di un episodio discriminatorio. Significative anche le reazioni a posteriori: 1 persona su 2 dichiara che, ripensando a una situazione vissuta o osservata, avrebbe voluto comportarsi diversamente. In particolare, il 19% avrebbe voluto reagire con maggiore decisione o efficacia, il 18% sostenere maggiormente la persona coinvolta e il 13% comprendere prima cosa stesse accadendo. Un dato che mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra accorgersi che qualcosa non va e riuscire ad agire. La consapevolezza, infatti, non sempre si traduce in una reazione immediata, perché quando si tratta di intervenire entrano in gioco altri fattori. Il 27% degli intervistati dichiara di essere intervenuto immediatamente, il 25% in un secondo momento o con il supporto di altre persone, mentre il 24% non è intervenuto.

Tra gli ostacoli più citati emergono la paura di esporsi (33%), il timore che la situazione possa degenerare (28%) e la tendenza a normalizzare o minimizzare questi episodi (22%). La non-reazione, quindi, non coincide necessariamente con l’indifferenza, ma può essere il risultato della complessità emotiva e personale che entra in gioco in queste situazioni. Comprendere cosa accade nello spazio tra consapevolezza e azione è uno degli elementi al centro del progetto. È proprio su questa distanza tra consapevolezza e azione che si concentra ‘Fuori Luogo’, il video tratto dal nuovo esperimento sociale di Nespresso sul tema delle discriminazioni, realizzato da brandstories, entertainment first-studio del Gruppo This Is Ideal, con la regia di Nic Bello, presso il Nespresso Flagship Store & Bar di Milano. Quattro attori hanno messo in scena, di fronte a clienti inconsapevoli, situazioni di discriminazioni (ispirate a dinamiche discriminatorie che possono verificarsi nella quotidianità), osservandone le reazioni spontanee. L’esperimento nasce per esplorare cosa accade quando si assiste a una discriminazione: cosa riconosciamo, cosa proviamo e cosa può portarci ad agire oppure a non intervenire nell’immediato. L’obiettivo è generare consapevolezza, stimolare empatia e aprire una riflessione sul ruolo che ciascuno può avere come testimone, senza giudicare le diverse reazioni né proporre una risposta valida per ogni situazione. “Una cultura inclusiva si costruisce ogni giorno, attraverso le parole che scegliamo e i comportamenti che adottiamo. In Nespresso ci impegniamo per trasformare i nostri principi in esperienze concrete, dentro l’azienda e fuori. È da qui che nasce ‘Fuori Luogo’, l’esperimento sociale con cui mettiamo in scena microaggressioni e discriminazioni. Vederle accadere ci aiuta a cogliere il peso che una battuta può avere su chi la subisce, ma anche a comprendere le nostre reazioni: la sensazione di blocco, i dubbi e la voglia di poter fare qualcosa di più. E apre al dialogo su questa domanda: “Quando succede di fronte a noi cosa possiamo fare?”, dichiara Simona Liguoro, HR Director di Nespresso Italiana. Un progetto realizzato con il contributo di Valore D – la prima associazione di imprese in Italia per l’equilibrio di genere e la cultura dell’inclusione – e Parks – Associazione senza scopo di lucro che riunisce esclusivamente datori di lavoro e li accompagna nella costruzione di culture inclusive e rispettose delle persone Lgbtqia+. “Davanti a una battuta fuori luogo molti se ne accorgono, ma pochi intervengono. A volte è indifferenza, altre la percezione di esporsi a un rischio. Commenti simili indicano però una cultura che tollera le disparità, la stessa in cui possono trovare spazio forme più gravi di discriminazione e violenza. Ridurre la distanza tra vedere e agire è l’obiettivo di questo progetto, che siamo felici di sostenere. È il senso del lavoro con le nostre associate: trasformare l’impegno di una singola azienda in uno strumento a disposizione di tutte. Oltre alla responsabilità individuale, le aziende possono fare molto per costruire contesti in cui segnalare un comportamento scorretto o una molestia sia un gesto naturale, condiviso e sostenuto”, commenta Barbara Falcomer, Direttrice Generale di Valore D.

“Noi di Parks abbiamo aderito al progetto con entusiasmo e convinzione, poiché, tramite questo esperimento sociale, si mettono in evidenza le tematiche su cui lavoriamo ogni giorno, nel nostro percorso di inclusione all’interno di aziende e istituzioni associate. La ricerca, infatti, conferma che chi non interviene spesso non lo fa per indifferenza, ma per paura di esporsi. Le organizzazioni qui hanno una responsabilità precisa: costruire contesti in cui intervenire non sia un atto di coraggio individuale, ma un comportamento atteso e sostenuto. Per le persone Lgbtqia+, come per chiunque sia bersaglio di una battuta ‘innocua’, fa la differenza sapere che chi assiste non lascerà correre”, dichiara Igor Šuran, Direttore Esecutivo di Parks – Liberi e Uguali. La ricerca Nespresso- Swg e l’esperimento sociale ‘Fuori Luogo’ sono due strumenti distinti, realizzati in momenti diversi e con finalità differenti: la prima offre una prospettiva quantitativa sulle percezioni e sulle esperienze delle persone intervistate esplorando il tema delle micro-aggressioni e delle discriminazioni, il secondo mette in scena una situazione che può verificarsi ogni giorno e ovunque, come stimolo per osservare le reazioni al fenomeno. Due prospettive complementari su un tema comune, per una maggiore consapevolezza e aprire un confronto. Un impegno continuativo, quello di Nespresso, per promuovere diversità, equità e inclusione, dentro e fuori l’azienda. ‘Fuori Luogo’ fa seguito al primo esperimento sociale ‘Ma dai, era solo una battuta!’, realizzato negli spazi aziendali coinvolgendo, a loro insaputa, alcune persone di Nespresso e dedicato al tema delle micro-aggressioni verbali. Durante un finto corso di storytelling sono state messe in scena battute, allusioni e comportamenti discriminatori, per osservarne reazioni ed emozioni. Da questa esperienza è nato ‘Dire, fare, non restare a guardare’, un ciclo di incontri realizzato anche con la consulenza di Chiara Bisconti per fornire strumenti concreti con cui riconoscere e affrontare le micro-aggressioni, sia quando le si compie o subisce, sia quando vi si assiste. A completare il percorso, Nespresso ha sviluppato un glossario delle micro-aggressioni verbali e fisiche, pensato per aiutare a riconoscere parole, comportamenti e situazioni spesso difficili da identificare, nella vita quotidiana e sul lavoro. Un percorso che segue al lancio, nel 2022, del Manifesto per la Parità Oltre i Generi, che continua a essere al centro dell’impegno Nespresso e il punto di partenza per tutte le azioni messe in campo ogni giorno per promuovere inclusione e diversità, dentro e fuori l’azienda.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026