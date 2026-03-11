Cronaca

Funzionario Tecnico, 10 gli ammessi alla prova orale

Prova scritta del concorso al Comune di Foggia

La Commissione esaminatrice ha comunicato al Servizio personale del Comune di Foggia l’esito della prova scritta del concorso pubblico per il profilo di Funzionario tecnico/Specialista tecnico. La prova si è svolta lunedì 21 gennaio presso la Città del Cinema, mentre il 27 febbraio è stata effettuata una sessione asincrona nella Sala concorsi di Palazzo di Città per due candidate che avevano presentato certificazione attestante uno stato di gravidanza avanzato. Complessivamente hanno partecipato 68 concorrenti, a fronte dei 134 candidati ammessi alla prova. Al termine delle verifiche della commissione, sono risultati idonei alla fase successiva dieci candidati, che accederanno alla prova orale prevista dal bando. Il colloquio si svolgerà venerdì 3 aprile, a partire dalle ore 10, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”, in via Galliani 1, a Foggia. L’esito della procedura concorsuale, con l’elenco degli ammessi e l’invito a partecipare alla prova orale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Foggia nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul portale nazionale del reclutamento InPA.

 


Pubblicato il 11 Marzo 2026

