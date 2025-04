Funerali Papa Francesco, l’uomo di Musk in Italia: “Triste vedere ex ministri ridere”

(Adnkronos) – Dal funerale di Papa Francesco arriva una stoccata del referente italiano si Elon Musk ai politici italiani. "Sono alla messa esequiale per il Santo Padre e vedere ex ministri ridere e starnazzare nell'attesa fa molta tristezza", scrive infatti su X Andrea Stroppa. Ma chi è Andrea Stroppa? Trentenne (è nato nel 1994), autodefinitosi col Foglio "un nerd lievemente autistico", vede il controverso imprenditore come suo idolo, simile "alla figura di Cristo". Perito tecnico, non laureato, ex hacker vicino ad Anonymous, Stroppa conosce l’imprenditore Marco Carrai, specializzato nel ramo cybersicurezza e vicino a Matteo Renzi, al quale lo presenta. A 22 anni il giovane si fa notare per un’inchiesta di tipo giornalistico su presunte campagne di disinformazione online di Lega e Movimento 5 Stelle, ma la svolta arriva quando nel 2022 viene scelto come ricercatore indipendente per lo staff che si occupa della sicurezza su Twitter (attualmente X), piattaforma che Musk all’epoca aveva appena acquistato. Nello specifico, Stroppa deve occuparsi dei contenuti pedopornografici sul social, e il suo lavoro gli vale un ringraziamento pubblico da parte dell’imprenditore. Da quel momento il rapporto fra i due cresce e Stroppa, che era volato negli Usa, arriva a descrivere chi lavora in SpaceX come una sorta di missionario dedicato alla costruzione del bene assoluto. Nel suo curriculum c’è anche il fatto che è stato lui a presentare Musk a Meloni e a farlo salire sul palco di Atreju, la convention annuale di Fratelli d’Italia, nel 2023. Inoltre temi come l’intelligenza artificiale e il settore aerospaziale, cari al suo capo, diventano un cavallo di battaglia di Stroppa anche in Italia. Lo scorso ottobre, poche ore dopo il test di lancio con atterraggio compiuto da un razzo della SpaceX, il trentenne ha postato su X: "Stiamo lavorando per far diventare l’Italia grande partner di SpaceX. Per portare servizi, creare posti di lavoro e far crescere le nostre piccole e medie imprese. Qualcuno, anche nei palazzi, sta provando a fermarci. Fate sentire la vostra voce!". E durante l’Inauguration Day di Trump, ha scritto: "Se l’Italia sarà più forte nelle relazioni con gli Stati Uniti lo si deve a un imprenditore che invece di guardare al business – governo sfavorevole ad auto elettriche, burocrazia di anni per frequenze Starlink – guarda al nostro Paese con speranza. Grazie Elon Musk". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2025