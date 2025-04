Funerali Papa Francesco, incontro lampo Trump-Zelensky

(Adnkronos) –

Incontro lampo tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a San Pietro. Il presidente degli Stati Uniti ha reso omaggio al feretro di Papa Francesco all'interno della Basilica di San Pietro prima dei funerali. Trump, con la moglie Melania, si ferma in raccoglimento verso le 9.40, a circa 20 minuti dall'inizio della cerimonia. Dopo di lui, davanti al feretro si ferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che poi rapidamente prende posto in piazza. Uno dopo l'altro, entrano i vari leader: dal principe William a Re Felipe, dal premier britannico Keir Starmer al presidente argentino Javier Milei. Trump, invece, si attarda. Il presidente degli Stati Uniti arriva in piazza San Pietro alle 10, durante il minuto di raccoglimento, seguito a pochi metri dal presidente francese Emmanuel Macron. Pochi secondi dopo, l'ingresso di Volodymyr Zelensky: il presidente ucraino viene accolto dagli applausi. Tutto lascia pensare ad un rapido incontro tra i leader prima della cerimonia. Poco dopo, la conferma: "L'incontro c'è stato ed è già terminato", dice il portavoce di Zelensky, Serguii Nykyforov. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2025