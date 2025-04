Funerali papa Francesco, il feretro accolto dagli ‘ultimi’: “Ci ha aperto le porte della Chiesa”

(Adnkronos) – Poveri, detenuti, trans e rom. Sono stati gli 'ultimi', le vittime della "cultura dello scarto", ad accogliere con una rosa bianca in mano il feretro di papa Francesco all'ingresso della Basilica di Santa Maria Maggiore dove Bergoglio ha chiesto di essere tumulato. "Sono stata fortunata a essergli vicina, è stata un'emozione grandissima. Ha aperto una porta, sempre presente con noi e spero che questo continui. E' stato un privilegio perché ci ha aiutato a livello economico, ci ha aperto le porte della Chiesa perché prima per noi era tutto chiuso, non eravamo accettati ma grazie a lui abbiamo un altro tipo di prospettiva e la gente ci vede in modo diverso", ha detto Tamara, di una associazione di trans e rom della Capitale, oggi nella basilica di Santa Maria Maggiore . —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2025