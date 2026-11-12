Fumo: Perrone (fondazione Aiom), ‘Danni ai polmoni degli adolescenti, serve un intervento concreto’

Nuovi prodotti alla nicotina, anziché aiutare a smettere di fumare, stanno avvicinando sempre più giovani a questa abitudine. Possono provocare danni ai polmoni ancora in fase di sviluppo. Per questo chiediamo di aumentare di cinque euro il prezzo di tutti i prodotti contenenti nicotina”. Così Francesco Perrone, presidente Fondazione Aiom, a Roma all’evento “Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa”. Nel corso dell’incontro è stato presentato il Manifesto per la Tutela dei Diritti dei Non Fumatori.



Pubblicato il 12 Novembre 2026