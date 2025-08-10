Fumo in cabina, atterraggio d’emergenza a Brindisi per volo diretto a Nantes

(Adnkronos) – Atterraggio di emergenza per un aereo partito da Creta e diretto a Nantes a causa della presenza di fumo in cabina durante il volo. A bordo 186 passeggeri e l'equipaggio tutti illesi. L'aereo, della compagnia EasyJet, è atterrato senza problemi e dai controlli effettuati dai vigili del fuoco non è stato riscontrato alcun incendio a bordo. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare per ragioni di sicurezza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Agosto 2025