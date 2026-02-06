Attualità

Fumo in cabina aereo, atterraggio d’emergenza a Venezia: paura per 168 passeggeri

(Adnkronos) – Attimi di vero terrore oggi, venerdì 6 febbraio, per i 168 passeggeri di un Airbus 330 dell’Air France. Il velivolo, decollato a Parigi e diretto a Beirut, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia per la presenza di fumo in cabina.  Dopo qualche ora di attesa nello scalo, i passeggeri sono stati reimbarcati su un altro velivolo. Per l’Airbus francese saranno previste verifiche tecniche.
Pubblicato il 6 Febbraio 2026

