Fumo, cardiologo Montemurro: “Prodotti senza combustione, valutare evidenze scientifiche”

(Adnkronos) – “Ogni giorno vengono pubblicate nuove informazioni sugli effetti del fumo e sui possibili strumenti per contrastare la dipendenza. Per questo è importante distinguere tra evidenze consolidate, risultati preliminari e interpretazioni dei dati”. Lo afferma in una nota Vincenzo Montemurro, cardiologo del Presidio ospedaliero ‘Scillesi d’America’ di Scilla (Rc) e già membro del Consiglio direttivo della Società italiana di cardiologia (Sic), promotore dei workshop ‘Prevenzione, Fumo e Salute: si fuma per la nicotina, si muore per la combustione’, rivolti a clinici e specialisti, in programma il prossimo 12 novembre a Roma, presso l’Hotel Hilton Roma Fiumicino, e il 14 dicembre a Brescia.

Due momenti, promossi dall’esperto, per favorire un confronto basato sulle evidenze scientifiche e comprendere meglio gli effetti del fumo sulla salute, approfondire il diverso ruolo della nicotina e della combustione e offrire ai professionisti sanitari strumenti utili per orientarsi in un dibattito in continua evoluzione. “Un esempio – osserva Montemurro – è il recente studio Cardiovascular and metabolic acute effects of heated tobacco products in healthy smokers, pubblicato lo scorso ottobre sulla rivista ufficiale della Società europea di cardiologia e condotto su 30 fumatori, che ha rilevato un aumento della pressione arteriosa dopo l’uso consecutivo di due stick di tabacco riscaldato. È un dato che merita attenzione, ma va letto considerando i limiti dello studio: il campione è ridotto, manca un confronto diretto con la sigaretta tradizionale e le alterazioni osservate sono acute e non dimostrano un danno cardiovascolare permanente”.

“Numerose pubblicazioni indicano che i prodotti senza combustione possono ridurre l’esposizione a molte delle sostanze tossiche generate dal tabacco bruciato. La nicotina crea dipendenza, ma è la combustione a produrre gran parte delle oltre 6.000 sostanze chimiche presenti nel fumo di sigaretta, molte delle quali tossiche o cancerogene – aggiunge l’esperto -. In questo quadro va considerata anche la decisione della Food and Drug Administration statunitense che, lo scorso aprile, ha rinnovato gli ordini di commercializzazione per il principale prodotto a tabacco riscaldato presente sul mercato come prodotto a esposizione ridotta a sostanze tossiche o potenzialmente tali rispetto al fumo di sigaretta”. Durante i workshop – informa una nota – saranno presentati i primi risultati di uno studio real world, sviluppato con l’Università degli Studi di Brescia e 17 centri clinici italiani, volto a valutare nella pratica clinica l’impatto del fumo, della cessazione e dell’utilizzo di prodotti senza combustione su parametri cardiovascolari e respiratori.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026