Attualità

Fumo, Back (Skr Ag): “Prodotti irregolari dalla Cina rischiosi per Europa”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "L'Unione Europea deve preoccuparsi delle normative. Se compri delle sigarette ci sono dei controlli e delle limitazioni, cosa che manca per lo svapo e le sigarette elettroniche. La quantità di prodotti provenienti dal mercato irregolare cinese è incontrollata e rischiosa per l'Europa.". Lo ha detto oggi Rico Back, Managing Partner di Skr Ag, durante la presentazione di un nuovo studio sul mercato irregolare di sigarette elettroniche all'interno dell'Unione Europea.  "Il 90% dei vape in commercio globalmente provengono dalla Cina, più di 40 tonnellate di prodotto. Ho visto la crescita di questi mercati, che di conseguenza porta a una necessità di profitti. All'interno di questi prodotti si trovano più di un migliaio di ingredienti non sottoposti a controllo, con dogane non pronte ad affrontare il problema e con una mancaza di dibattito sulla loro origine, sarà impossibile controllare il mercato. Questo sarà un problema per tutta l'Europa" ha aggiunto.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Tram deragliato a Milano: focus su telefono autista, scatola nera e protocollo

6 minuti fa

Famiglia nel bosco, mamma allontanata da casa famiglia: “Uno dei bimbi rifiuta di mangiare”

9 minuti fa

Formula 1, si corre in Cina: dalle qualifiche alla gara, orari e dove vedere Gp Shanghai

12 minuti fa

Fumo, Manner-Romberg (Mru GmbH): “Con divieto sigarette elettroniche maggiori volumi mercato nero”

12 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio