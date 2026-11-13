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Fumo: Aiom, Airc e fondazioni, “divieto assoluto al chiuso e stop alla pubblicità

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Estendere il divieto di fumo a tutti i dispositivi che producono emissioni inalabili, vietare ogni forma di pubblicità e rafforzare i controlli sulle vendite ai minori. Sono le richieste contenute nel “Manifesto per la Tutela dei Diritti dei Non Fumatori”, promosso da Aiom, Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom e presentato a Roma in occasione della giornata pre-congressuale del XXVIII congresso nazionale Aiom. Il documento chiede a Governo e Parlamento di uniformare i divieti previsti per le sigarette tradizionali, estendendoli alle sigarette elettroniche, con o senza nicotina, e ai prodotti a tabacco riscaldato, nei luoghi chiusi aperti al pubblico e negli spazi condivisi.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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