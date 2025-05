Fumata bianca e nuovo Papa, i gabbiani ‘portafortuna’

(Adnkronos) – La famiglia di gabbiani prima della fumata bianca per l'elezione del Papa. Ieri, nella prima votazione, solo un uccello aveva fatto la guardia al comignolo della Cappella Sistina tenendo compagnia ai fedeli e ai telespettatori in attesa della fumata, che si è rivelata nera. Oggi pomeriggio, alle 18.10, la fumata bianca ha annunciato l'elezione del nuovo Pontefice. A dominare l'inquadratura, prima del segnale dal comignolo della Cappella Sistina, un'intera famiglia di gabbiani: non più un solo esemplare adulto ma una 'famiglia', con un piccolo in compagnia presumibilmente dei genitori. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2025