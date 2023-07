Fulmine su un albero nel Lecchese: feriti due 16enni, uno è grave

(Adnkronos) – Questo pomeriggio due 16enni sono rimasti feriti in seguito alla caduta di un albero colpito da un fulmine in via Montecchio Nord a Colico, in provincia di Lecco.

Uno di loro è stato colpito dal fulmine e ha riportato ustioni di secondo grado al torace. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gravedona. L'altro, invece, ha riportato un trauma cranico dopo essere stato colpito dall'albero ed è stato portato all'ospedale di Lecco. Con loro sotto la pianta c'erano anche altre due persone, che non sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, due automediche e due ambulanze. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Luglio 2023