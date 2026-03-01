Attualità

Fulminacci svela il playback a Domenica In e canta con una… banana

Banana alla mano e via con 'Stupida sfortuna'. Fulminacci ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In – Speciale Sanremo' dopo la finale del Festival dove il cantante ha vinto il premio della critica Mia Martini con il brano in gara.  Come da tradizione, il giorno dopo la chiusura della kermesse gli artisti si esibiscono nel salotto di Mara Venier, che per l'occasione rimane il teatro Ariston. Spesso le performance avvengono in playback, anche per ragioni tecniche: c'è chi canta nascondendo il playback e chi decide di usare l'ironia. Fulminacci ha optato per la seconda.  Al posto del microfono, il cantante romano ha impugnato una banana, cantando sulle note della sua canzone. La scelta non è casuale perché la copertina della sua canzone sanremese ha proprio una banana come sfondo: "Volevo cantare dal vivo? No, per carità… Ieri sera poi ho perso la voce ad una festa…". 
Pubblicato il 1 Marzo 2026

