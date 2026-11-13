Fuga ex Br Bertulazzi, arrestati due complici in Argentina

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Due persone, una donna salvadoregna e un uomo uruguaiano, sono state arrestate nella provincia di Entre Rios, in Argentina, con l’accusa di aver aiutato a fuggire l’ex Br italiano Leonardo Bertulazzi evaso dai domiciliari martedì a Buenos Aires. Lo riporta El Clarin, spiegando che i due sono stati identificati come ”complici” dell’ex brigatista. Secondo quanto rivelato dal canale televisivo Tn, i due sono stati arrestati dopo il tracciamento del loro veicolo.

Durante l’arresto, la polizia ha sequestrato diverse chiavette Usb, otto diversi documenti d’identità, denaro contante e sei telefoni cellulari. L’ultima posizione nota di Bertulazzi è stata registrata alcune ore fa nella zona settentrionale della provincia di Entre Rios, spiega El Clarin.

Era in attesa dell’estradizione in Italia. La Direzione generale dell’Intelligence criminale del Paese ha diramato un ordine di cattura urgente per il 74enne che deve scontare 27 anni di carcere per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. Latitante dal 1980, Bertulazzi era stato arrestato in Argentina nell’agosto 2024, a seguito della revoca, da parte delle autorità dello status di rifugiato che aveva ottenuto lo stesso anno. A novembre 2024 era stato scarcerato e il 1 luglio 2025 la Corte Suprema argentina aveva dato parere favorevole all’estradizione in Italia. L’ex Br era già stato arrestato nel 2002 dalla polizia di Buenos Aires a seguito di una complessa attività di indagine condotta dagli uomini della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, insieme ai poliziotti della Digos di Genova e all’Interpol, e venne poi rilasciato qualche mese dopo.

Appartenente alla colonna genovese delle Brigate Rosse, Bertulazzi era figlio di un maresciallo dell’esercito. Trasferitosi con la famiglia a Genova dal Veneto all’inizio degli anni Sessanta, era cresciuto a Prà e aveva frequentato il liceo scientifico Fermi di Sampierdarena, dove aveva cominciato a fare politica. Poi l’iscrizione a Lettere, l’ingresso in Lotta continua, fino alla decisione di entrare nelle Brigate rosse con il nome di battaglia di “Stefano”. Bertulazzi fu tra l’altro – con Mario Moretti e il genovese Riccardo Dura – tra i partecipanti al sequestro dell’ingegnere navale Piero Costa, il 12 gennaio 1977 a Genova, liberato dopo 81 giorni di prigionia. Il sequestro servì a scopo di autofinanziamento: cinquanta milioni di lire vennero utilizzati per l’acquisto dell’appartamento di via Montalcini 8, a Roma, dove venne tenuto prigioniero Aldo Moro.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026