“Fruttidoro” a Torre Alemanna, un ciclo di eventi estivi per piccoli e famiglie

Caccia al tesoro, visita a lume di torcia, laboratorio teatrale, gioco di narrazione. Tutte attività all’insegna dell’avventura, della socializzazione e della scoperta di Torre Alemanna, l’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. E’ ai nastri di partenza “Fruttidoro”, il ciclo di eventi estivi in programma tra il 2 e il 16 settembre 2022 presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), nell’ambito del “Cerisummer” su iniziativa della società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola. “Fruttidoro”, letteralmente, vuol dire “Frutti che il sole dora e fa maturare da agosto a settembre”. Per questo, Torre Alemanna celebra l’ultimo mese dell’estate con quattro appuntamenti rivolti principalmente ai minori, e alle loro famiglie, organizzati in risposta all’avviso pubblico dell’Ambito Territoriale di Cerignola per lo svolgimento delle attività socio-educative e ludico-ricreative rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni. La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria ed i posti a numero limitato. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere alla mail torrealemanna@reteoltre.it, chiamare o inviare un messaggio al numero 392.9927977. Il calendario degli eventi. Caccia alla Torre – 2 settembre – ore 17.00 (età: 6 – 12 anni) Attraverso una serie di indizi consegnati alle varie squadre, i partecipanti andranno alla “Caccia alla Torre” entrando e uscendo per le varie stanze, scrutando gli spazi, perquisendo ogni angolo, ammirando i reperti esposti nel Museo delle ceramiche, la bellezza dei graffiti, il coro dell’antica chiesa, alla ricerca dei tesori nascosti .Laboratorio teatrale – 7 settembre – ore 10.30 (età: 6 – 12 anni)

Nel corso del laboratorio di animazione teatrale e role playing, tenuto dagli attori e dalle attrici del Teatro dei Limoni, tramite differenti discipline come mimo, improvvisazione teatrale, danza, scrittura e parola, i ragazzi potranno giocare con il corpo e l’immaginazione.

Visita a lume di torcia e lettura – 10 settembre – 19.30 (età: 6 – 12 anni)

Visitare Torre Alemanna alla sola luce delle torce è un’esperienza meravigliosa e affascinante, l’occasione per scoprire le bellezze della domus teutonica, ascoltando il racconto delle vicende legate a Federico II e all’Ordine dei Cavalieri Teutonici. Dopo la visita, le ragazze e i ragazzi, raccolti in una delle stanze del Museo, assisteranno a una suggestiva lettura.

Gioco di narrazione – 16 settembre – ore 17.00 (età: 8 – 17 anni)

Conoscere Torre Alemanna vuol dire conoscere una storia. Con la guida di un esperto di scrittura, i ragazzi e le ragazze parteciperanno a un laboratorio/gioco di narrazione: esamineranno la storia di Torre Alemanna, e scopriranno, con un gioco divertente e coinvolgente, come da una storia ne possano scaturire mille altre; e che quella di Torre Alemanna è la storia di tanti altri luoghi e tante altre persone.

Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, tra i pochi insediamenti fortificati ancora esistenti dell’Ordine religioso-militare dei Cavalieri Teutonici, il Complesso di Torre Alemanna è oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo. I percorsi ludico-ricreativi immaginati con “Fruttidoro” hanno quindi la finalità di far conoscere ai partecipanti le bellezze storiche, culturali ed architettoniche di Torre Alemanna al fine di costruire “cittadinanza attiva” e cittadini del domani partecipi della vita della comunità, inseriti e protagonisti del proprio contesto quotidiano.

