Frosinone-Torino 0-0, tante occasioni e nessun gol

(Adnkronos) –

Frosinone e Torino pareggiano 0-0 nel match in calendario oggi per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024. Le due squadre rimangono a metà classifica: il Torino sale a 20 punti e rimane davanti ai ciociari, che arrivano a quota 19. Il Toro parte con aggressività e crea subito di situazioni nell'area dei padroni di casa. I granata protestano per un paio di episodi che l'arbitro Massimi non considera sanzionabili. Il direttore di gara ammonisce Oyono che, al 12', rischia di beccare il secondo giallo: il Torino protesta, l'arbitro non estrae il secondo cartellino. La giornata laboriosa per Massimi prosegue. Buongiorno stende Kaio Jorge nell'area del Torino, sarebbe rigore ma il Var riavvolge il nastro fino ad un contatto giudicato falloso tra Ricci e Gelli: punizione per i piemontesi, niente penalty. Il ritmo rimane altissimo e i laziali sfiorano il gol con un indemoniato Kaio Jorge. L'attaccante trova il tempo per il colpo di testa al 23', Milinkovic Savic salva. Al 30', la punta intercetta un folle retropassaggio di Tameze e non riesce a concludere dopo aver evitato Milinkovic Savic. Il portiere granata viene graziato al 43' quando Monterisi, da 2 passi, avrebbe la chance di depositare in rete con un comodo colpo di testa: palla mancata, il Toro respira. Gli ospiti rialzano la testa prima dell'intervallo e sfiorano il vantaggio: botta di Ilic, palo. Il match rimane vivace anche in avvio di ripresa. Sanabria al 48' non trova il tempo per battere a rete da ottima posizione, dall'altra parte ancora Milinkivic Savic protagonista sull'ennesimo tentativo di Kaio Jorge. Il Frosinone prova ad aumentare la pressione ma non sfonda, nonostante Soulé salga in cattedra distribuendo palloni su palloni. Il Torino soffre ma riesce a mettere la testa fuori dal guscio al 73'. Zapata si mette in mostra per la prima volta, Turati è attento e para. Il Frosinone finisce la benzina e l'ultima porzione di match è a tinte granata. Al 90', gli ospiti trovano anche il gol su azione da calcio piazzato. Buongiorno risolve la mischia, ma il fuorigioco cancella tutto: finisce 0-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Dicembre 2023