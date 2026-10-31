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Frosinone, lite in stazione a Castro dei Volsci: uomo ucciso a coltellate

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Un uomo è rimasto ucciso in una lite finita a coltellate a Castro dei Volsci, nel Frusinate. La vittima è un 48enne del posto. L’aggressione è avvenuta nei pressi di un bar vicino alla stazione intorno alle 21. I soccorritori hanno fatto intervenire un elicottero per trasferire l’uomo ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fermato una persona che era stata vista con la vittima poco prima del delitto. 

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Pubblicato il 1 Novembre 2026

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