Frosinone-Lecce 5-1, Alvini non si ferma e vola al sesto posto. Fiorentina-Atalanta 2-2

(Adnkronos) – La Fiorentina rimonta e prova a scappare, l’Atalanta si riprende e al Franchi viene fuori un 2-2 divertente e che, alla fine, lascia a entrambe le squadre un po’ di amaro in bocca. Nel primo tempo sono i viola a mostrarsi più convincenti, senza però riuscire a evitare il vantaggio della Dea, firmato da De Ketelaere con una conclusione precisa all’angolino.

Dopo l’intervallo, la squadra di Vanoli cambia marcia e ribalta il risultato grazie alle reti di Njie (53′) e Joao Mario (61′). L’Atalanta, però, non si arrende e trova il gol del definitivo 2-2 ancora grazie all’iniziativa di De Ketelaere, protagonista della gara: il belga serve Zalewski, che batte De Gea e ristabilisce la parità a un quarto d’ora dalla fine. I viola salgono così a 5 punti, ma restano terzultimi. La squadra di Sarri avanza invece a quota 11 ed è undicesima.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini non ha intenzione di fermarsi. I ciociari battono il Lecce 5-1 allo Stirpe nella sfida delle 18:30 e volano in zona Europa al sesto posto, a ridosso delle prime della classe con 17 punti. A firmare il successo sono le reti di Cichella e Calò (rigore) nel primo tempo e i guizzi nella ripresa di Raimondo (sempre più capocannoniere con Varela) e Birligea (doppietta). Inutile per i salentini il gol di Monteiro sul 4-0.

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Pubblicato il 29 Ottobre 2026