Frosinone-Genoa 2-1, vittoria al fotofinish con gol di Monterisi

(Adnkronos) – Il Frosinone batte il Genoa per 2-1 nel match della 13esima giornata di Serie A. Dopo la rete del vantaggio dei padroni di casa siglata al 34' da Matìas Soulè e il pari degli ospiti arrivato poco dopo, al 38' ad opera di Malinovskiy nel primo tempo, l'equilibrio salta in pieno recupero. Al 94' Soulè premia l'inserimento di Brescianini, appoggio per Monterisi che batte Martinez e regala i tre punti al Frosinone. Il Genoa finisce k.o. allo scadere dopo aver sfiorato il vantaggio con la punizione di Malinovskyi respinta dall'incrocio dei pali. Con questo successo la formazione di Di Francesco sale a 18 punti, mentre i rossoblu restano a 14 in classifica. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Novembre 2023