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Frosinone Calcio, Alvini: “”Salvezza è la base per creare un futuro importante””

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“La gente di Frosinone è fantastica, di cuore. Sono persone umili, sorridenti e sempre calorose. Forse tutti ci mostrano questo grande affetto perché adesso le cose vanno bene, ma io l’ho detto: vogliamo la salvezza e raggiungerla ci permetterà di costruire un futuro importante per questa società”. Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha raccontato così all’Adnkronos il grande avvio di stagione dei gialloblù, sesti in classifica e fin qui squadra rivelazione in questo primo scorcio di Serie A.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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