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Frontale tra auto a Cesenatico, un morto e due feriti sulla statale Adriatica

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(Adnkronos) – Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica, nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti, che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5.30 di oggi, hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche polizia stradale, carabinieri e personale del 118.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Luglio 2026

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