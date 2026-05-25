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Frontale con un camion, muore studentessa di 19 anni nel Mantovano

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(Adnkronos) – Incidente mortale oggi, lunedì 25 maggio, a Marcaria, in provincia di Mantova, dove un'auto guidata da una ragazza di 19 anni si è scontrata frontalmente con un camion. Nello schianto la giovane, Laura Varliero, studentessa dell'ultimo anno del liceo Carlo d'Arco, è morta.  Il conducente del camion, un 59enne tunisino residente a Falerone, nelle Marche, è stato portato in stato di choc all'ospedale civile di Casalmaggiore. Dagli accertamenti dei carabinieri, sembra che la Lancia Y guidata dalla ragazza abbia invaso la corsia opposta della strada statale 10. La giovane si sarebbe resa conto dell'errore e avrebbe tentato di sterzare a destra, ma proprio in quel momento è arrivato dalla direzione opposta il camion, che ha colpito frontalmente l'auto. A seguito dell'impatto, la Lancia è stata sbalzata nel fossato. La salma della ragazza – riferiscono i carabinieri del comando provinciale di Mantova – è stata restituita ai familiari. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Maggio 2026

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